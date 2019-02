Eden Hazard, fantasista del Chelsea, ha parlato al Times alla vigilia del big match contro il Manchester City e si è soffermato anche sul suo rapporto con Maurizio Sarri: "È un vecchietto, ma pensiamo il calcio allo stesso modo. Quando abbiamo la palla siamo molto liberi di gestirla, possiamo muoverci molto. Sarri ama il controllo del pallone, in passato abbiamo giocato più in contropiede. Con Sarri è diverso rispetto a Conte e Mourinho, a volte manteniamo il possesso e capisco i tifosi che vogliono che attacchiamo sempre, ma fa parte del calcio. Stiamo ancora imparando i suo concetti, ma mi piace giocare così. Non sono egoista, il mio stile può essere un limite per diventare il miglior giocatore del mondo. Gli allenatori vorrebbero che segnassi 40 o 50 gol a stagione, pensano che possa farlo, ma io mi conosco e non penso di poterlo fare".