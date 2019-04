Higuain celebrates scoring the best way possible, by burying his face in a pair of boobs #CHEBUR #KRBFFH #CFC pic.twitter.com/T95Z4T7UXk — Nic (@N1ngN1ng) 22 aprile 2019

"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".Ci si guarda, ci si urla di gioia in faccia, ci si abbraccia. E gli steward non sempre possono contenere quell'onda di entusiasmo che pervade chi ama il calcio e chi ama la propria squadra. Spesso, però, il calciatore non può fare altro che finiredella felicità della propria gente. Come è successo a Gonzaloieri sera, in. Sotto 1-0, i Blues prima la riprendono con, poi la ribaltano col(finirà 2-2), che non segnava dal 3 marzo. Urla, corsa, abbracci e sguardo verso il pubblico. Ed è lì che succede l'impensabile...Mano sulla testa e testa spinta verso il seno, o più romanticamente verso il proprio cuore. Il video è diventato subito virale sul web, con l'ex Juve e Milan che a un certo punto sembra quasi volersi liberare dalla stretta, ma lei no, lo vuole tenere ancora stretto a sé. Esultanza intima, inusuale su un campo da calcio. Che ricorda la vecchia scena di un film...Come Owenin '2 single a nozze', quando la mamma di quella che diventerà la fidanzata del biondo attore americano si offre, in topless, nella villa di campagna. No, niente da fare per il single innamorato, a differenza, invece, di quanto avrebbe fatto il suo fido compare Vince: "Come le hai spupazzate?. Niente 'barca a motore' per Owen Wilson, sì per Gonzalo Higuain. Con la tifosa che ha voluto stringerlo al suo petto, facendole sentire il suo cuore, interamente Blue@AngeTaglieri88