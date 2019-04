Ey vos @G_Higuain como se vuelve de esto? Jajajajaja Elvis te poseyó!!! pic.twitter.com/dFWBRKJdcM — Cami Garbuio (@Cami_Garbuio) 23 aprile 2019

Gonzaloscatenato: l'attaccante deln prestito dallasi è esibito in un vero e proprio show durante il compleanno del suo compagno di squadraTravestito da, il Pipita, come si vede nei video allegato si è dilettato in canti e balli, tra l'entusiasmo generale.