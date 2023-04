Il Chelsea, con la sconfitta per 0-2 in casa contro il Brentford, è a quota cinque di fila. Frank Lampard non ha avuto l'impatto sperato e i Blues sono più vicini alla retrocessione che alla zona Europa. Come sottolineato da Football.london, il club di Stamford Bridge osservano due giocatori del Brentford. In attesa della conferma di Mauricio Pochettino come nuovo allenatore, vogliono comunque rinforzi per la prossima stagione. David Raya è una priorità. Con Kepa ed Édouard Mendy in partenza, il portiere catalano è, insieme ad André Onana, due opzioni per rinforzare la porta. Free agent nel 2024,l'estremo difensore non vuole rinnovare il suo contratto con i Bees. L'altro obiettivo è Ivan Toney. Autore di 20 gol e 5 assist in 33 partite, l'attaccante britannico è stato escluso dalla Coppa del Mondo per via del suo coinvolgimento in un caso di scommesse sportive.