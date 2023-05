Il possibile accordo con Mauricio Pochettino - come prossimo allenatore del Chelsea - rischia di diventare fondamentale per il futuro di N'Golo Kanté. Secondo quanto riportato dal Telegraph, l'ex allenatore del Tottenham vuole convincere il 32enne centrocampista francese a siglare un nuovo contratto - in scadenza in estate - con i Blues.