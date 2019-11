Il nuovo Chelsea di Frankie Lampard vola: sei vittorie nelle ultime sei partite giocate e secondo posto in classifica insieme al Leicester. E da Londra - tramite qualche foto uscita sui social - rimbalzano le foto delle sanzioni previste da Lampard nel caso in cui qualche calciatore sgarri. Ben 20.000 sterline di multa qualora si arrivi in ritardo all'allenamento, 5.000 se si decide di far rientro senza usufruire del pullman della squadra senza un preavviso di 48 ore. Di seguito l'elenco delle sanzioni:



- 20.000 sterline per il ritardo all'allenamento

- 2.500 sterline per il ritardo nel giorno di partita (+2.500 sterline per ogni minuto di ritardo)

- 1.000 sterline per il ritardo in palestra

- 2.500 sterline per il ritardo ai controlli medici

- 5.000 sterline se non si torna in pullman con la squadra senza aver avvisato almeno 48 ore prima

- 1.000 sterline se squilla il telefono durante le riunioni o i pranzi di squadra