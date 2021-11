Il Chelsea avrebbe iniziato i discorsi per il prolungamento di Thiago Silva. Il difensore ex Milan e PSG sta discutendo con la dirigenza dei Blues per prolungare il contratto di almeno un anno, come scrive la stampa britannica. Thiago Silva è arrivato al Chelsea nell'estate del 2020 dopo la scadenza del contratto con i parigini e da allora è diventato fondamentale per la squadra e per Tuchel. Vista l'importanza, la dirigenza londinese è pronta a concedergli un altro anno di contratto rimandando così la scadenza nel 2023.