Il difensore del Chelsea, Kalidou Koulibaly, ha rilasciato un’intervista al tabloid ‘The Sun‘: “La mia stagione non la reputo difficile. Ero consapevole che non sarebbe stata facile una volta qui e di aver bisogno di tempo per adattarmi. Il mio contratto è di tre anni e il tempo per dimostrare a tutti chi sono davvero non manca, perciò sono tranquillo. Potter è un grande allenatore, tratta tutti i giocatori alla stessa maniera: non gli importa se sei stato pagato 100 o 20 milioni ed è un ottimo comunicatore“.