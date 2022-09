Il club dal quale Potter ha spiccato il volo è l’Ostersund. In Scandinavia l’inglese ha preso la rincorsa per entrare nel calcio dei grandi. Ma già nel 2016 la sua fama si stava diffondendo. Come riportato dal Times, il suo presidente nel gennaio di 6 anni fa aveva detto: “Potter può allenare qualsiasi squadra al mondo e anzi vi dico che allenerà uno dei club più grandi al mondo. Prima però ci dovrà portare in Europa”. Detto fatto, l’ex allenatore del Brighton ha rispettato tutte le profezie.