Il Chelsea ha ufficialmente esonerato Potter e per la propria panchina, nonostante l'annuncio di Bruno Saltor come allenatore ad interimo, sta già sondando il terreno per provare a portare subito a Londra Julian Nagelsmann ormai ex-allenatore del Bayern e principale obiettivo anche per la prossima estate se non accettasse di arrivare a stagione in corsa.