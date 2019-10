Non prende nemmeno in considerazione l'idea che ​Christian Pulisic possa lasciare Londra a gennaio. E' stato chiaro Frank Lampard nella conferenza stampa di presentazione di Chelsea-Newcastle: "Non se ne andrà. Christian è stato un grande acquisto, ha solo 21 anni. Il nostro compito è proteggerlo perché è giovane e ha bisogno di tempo per ambientarsi e imparare. Ho sempre problemi quando devo scegliere l'11 titolare perché abbiamo tanti giocatori forti; prendo le decisioni in base al rendimento in allenamento".

L'americano fino ad ora ha collezionato solo 7 apparizioni e 450 minuti con la maglia dei Blues.