Una settimana alla fine del mercato, un obiettivo difficile da raggiungere. Il Chelsea non molla Rafa Leao e nei prossimi giorni farà un nuovo tentativo con il Milan per provare ad aprire una trattativa che per ora non c'è. Maldini e Massara sono stati molto chiari, il portoghese è fondamentale per Pioli, per questo non è in vendita, non c'è margine per lavorare a una cessione. A meno che i Blues decidano di pagare la clausola, 150 milioni di euro. In quel caso Leao sarà libero di andare, ma al momento non ci sono chance di vederlo con una nuova maglia.



TOCCA A LUI - Leao, tra l'altro, non muore dalla voglia di cambiare aria. A Milano sta bene, si sente amato e coccolato da tifosi, società e compagni, la sua volontà è sempre stata quella di restare, nonostante una trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 che va a rilento. Dopo lo scudetto conquistato vuole continuare a vincere con il Milan, che si aspetta molto da lui. Le prime due uscite stagionali sono state un saliscendi, Leao deve essere più continuo. Per il suo bene e quello del Milan, che per ora non vuole pensare al futuro.