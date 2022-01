Le controverse dichiarazioni d'amore all'Inter di Romelu Lukaku non sono state gradite dal Chelsea e da Thomas Tuchel, che ha deciso di escludere il belga dall'elenco dei convocati per la super sfida con il Liverpool. Prima della partita con i Reds, il tecnico tedesco ha spiegato la propria scelta a Sky Sports UK: "La cosa è diventata troppo grossa, troppo rumorosa, così vicina alla partita. Così, ho deciso di proteggere la preparazione per la partita. Ovviamente abbiamo parlato, poi due volte con i giocatori principali, ma poi ci siamo resi conto che era troppo grossa".