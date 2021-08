Stando a quanto riportato dal Daily Mail, il Southampton vorrebbe prendere Tammy Abraham per sostituire Danny Ings. L'attaccante inglese è in cima alla lista dei desideri ma i saints vorrebbero acquistarlo in prestito, mentre il Chelsea ha bisogno di liquidità per finanziare l'affare Lukaku. Il giocatore viene valutato 40 milioni di sterline dai blues, cifra troppo ritenuta troppo alta nonostante l'incasso di 30 milioni arrivato dall'Aston Villa per Ings.