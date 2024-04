Chelsea, Palmer come Salah: tris allo United e 16 gol in Premier. Rimpianto per Guardiola?

Incredibile in Premier League. La gara di Stamford Bridge tra Chelsea e Manchester United è diventata teatro di una rimonta pazzesca negli ultimissimi minuti di recupero: da 2-3 per lo United, a 4-3 per il Chelsea. Protagonista assoluto Cole Palmer, ex gioiellino del Manchester City, nato proprio a Manchester: tripletta fantastica, di cui due gol al 100' e 101', 16 reti in stagione come Mohamed Salah e tre punti ai Blues. Pep Guardiola in estate lo ha lasciato partire per una cifra comunque considerevole, 47 milioni di euro: non è che ora sta rimpiangendo il classe 2002, già nell'orbita della nazionale di Southgate?