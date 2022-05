Il Chelsea, nonostante tutte le problematiche intorno al futuro societario, è pronto a programmare la prossima stagione. nel corso dell'ultima partita giocata dalla squadra di Tuchel, l'allenatore tedesco ha tolto dal campo Marcos Alonso per inserire Saul Niguez nelle vesti di esterno di centrocampo. Una mossa, questa, che non è affatto piaciuta all'estero spagnolo, dato che ha portato a una forte discussione tra i due.



In seguito a questo screzio, i blues avrebbero deciso di mettere sul mercato il classe 1990. Secondo quanto riportato dal Mirror, i possibili sostituti potrebbero arrivare tutti dalla Bundesliga: Borna Sosa (Stoccarda), Angelino (Red Bull Lipsia) e David Raum (Hoffeneim).