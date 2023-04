Il Chelsea, a gennaio, ha speso più di chiunque altro club in una singola finestra di mercato. Alcuni dei nuovi acquisti hanno avuto un ottimo impatto, ma altri non hanno convinto. Ad esempio Marc Cucurella, terzino sinistro spagnolo. Secondo Diario Sport, Alejandro Balde è il principale candidato a prendere il posto dell'ex Brighton. Il diciannovenne è sotto contratto con il Barcellona fino al termine della nuova stagione. Idealmente, lo spagnolo vorrebbe rinnovare con il club blaugrana, ma il suo agente Jorge Mendes vuole un contratto più ricco per il suo assistito.