Il Chelsea starebbe pensando a Eder Miltao, 24enne difensore brasiliano del Real Madrid sotto indicazione di Thomas Tuchel, per aggiungere un tassello di qualità alla difesa, vista la possibilità di perdere Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen e Antonio Rudiger in un sol colpo.Le Merengues però difficilmente lasceranno partire l'ex Porto perché hanno speso 50 milioni di euro per prenderlo nel 2019 e solo quest'anno sta dimostrando le sue qualità. A rivelarlo è AS.