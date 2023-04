L'avventura alla presidenza del Chelsea da parte di Todd Boehly non sta andando benissimo. Nonostante le spese folli i risultati sperati non stanno arrivando. Dopo l'esonero di Tuchel, e ora quello di Potter, i Blues hanno bisogno di ritrovare una stabilità per ritornare ad essere competitivi in Premier League.



VOLTO NOTO - I profili dei nuovi allenatori analizzati sono tantissimi. Il preferito è l'ex allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann, esonerato da poco dal club bavarese. Le piste alternative portano a Pochettino e a Luis Enrique. Tuttavia, nelle ultime ore, sono uscite diverse indiscrezioni che farebbero pensare ad un clamoroso ritorno a Stamford Bridge. Come scrive il Sun, per la panchina spunta il nome di John Terry, leggenda del club.