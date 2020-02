Il Chelsea sembrerebbe aver individuato il suo nuovo nome per la porta: secondo quanto riporta il Daily Express, i Blues starebbero pensando a Juan Musso, attuale estremo difensore dell'Udinese, per sostituire Kepa. La società del patron Pozzo chiede 30 milioni di euro ai londinesi, che faranno concorrenza all'Inter per il portiere argentino.