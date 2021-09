Sabato prossimo, per il sesto turno di Premier League, andrà in scena a Stamford Bridge la supersfida tra il Chelsea di Thomas Tuchel e il Manchester City di Pep Guardiola. Sarà spettacolo assicurato sul rettangolo di gioco, con Romelu Lukaku e soci in testa in campionato dopo 5 partite disputate e galvanizzati dalla netta vittoria nel derby col Tottenham, con un'occhio sempre vigile sul mercato. Come riporta il Sun i londinesi hanno messo gli occhi su Kingsley​ Coman (appena operato al cuore per un'aritmia): Il francese ex Juve, ora in forza al Bayern Monaco, sarebbe un innesto importantissimo per completare un parco attaccanti da urlo. Un possibile colpo volto a mantenere i Blues assoluti protagonisti in Inghilterra e in Champions.