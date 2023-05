Todd Boehly è disposto a investire altro denaro nel Chelsea, e, con l'aiuto di Pochettino, capovolgere la situazione e far entusiasmare nuovamente i tifosi dei blues. Per avviare il nuovo progetto - secondo Football London - ha rivelato che l'allenatore argentino, che ancora non ha firmato, ha chiesto Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham.