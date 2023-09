“Voglio vincere la Carabao Cup, la FA Cup e la Premier League. Voglio vincere ogni competizione, non c’è tempo da perdere”.Per blasone, competitività della rosa e qualità del proprio allenatore, i Blues avrebbero tutte le carte in regola per arrivare a queste mete.: tra gennaio e l’estate è stato superato il miliardo di euro, grazie agli arrivi di giovani di assoluta qualità come Mudryk, Nkunku, Caicedo, Lavia, Enzo Fernandez, Palmer, talenti, gemme del calcio internazionale che hanno rinforzato la rosa dei Blues.Il finale dell’ultima annata per il Chelsea è stato fortemente negativo. Rimasti in corsa in un’unica competizione (la Premier) i Blues sono stati più vicini alla zona retrocessione, piuttosto che ai posizionamenti europei, complice anche un filotto di partite che li hanno visti uscire sconfitti in sei occasioni consecutive.. Numeri pericolosamente da Championship. Il 12° posto finale è stata la naturale conseguenza di un periodo fin troppo negativo per una società di tale importanza e ambizione. Ma la parola fine sulla stagione ‘22-’23 è stata posta. Pochettino è arrivato, nuovi acquisti che hanno nuovamente rivoluzionato la squadra ci sono stati.I propositi, come ogni nuovo inizio che si rispetti, erano più che lodevoli.Il match contro il Liverpool è stato equilibrato, ben giocato, disputato ad alti livelli. Ma è bastato qualche giorno per ritornare a essere assaliti dai fantasmi della stagione precedente. A nulla è servita la buona vittoria contro il Luton neopromosso: sconfitta contro il West Ham e l’ultima, in ordine di tempo, in casa con il Nottingham Forest.Inserire Mudryk, Palmer e Madueke e partire con Gusto e Chilwell non sembra aver dato i frutti sperati.. Se a questo,, il gioco è fatto.: in ritardo di condizione, numerosi appoggi sbagliati ma non solo. Nell'ultimo match contro il Nottingham, è sua la palla persa che genera il vantaggio siglato da Elanga. Non l'unico errore: contro il West Ham, un suo evidente fallo in area, ha causato un calcio di rigore per gli Hammers. Le critiche sono già cominciate a pervenire in quel di Londra.Gli assordanti fischi, che hanno accompagnato i calciatori del Chelsea al termine della partita contro il Nottingham Forest, sono un monito importante di quello che può essere il futuro dei Blues.Servono idee, serve un’identità nuova, serve una svolta immediata. E l’occasione arriva ghiotta: la prossima giornata c’è il Bournemouth, l’ultima vittoria (oltre al Luton) dei Blues nelle ultime 15 sfide di Premier League. Sarà già un match decisivo per Pochettino o la panchina inizierà già a scricchiolare. Per evitare una nuova rivoluzione,