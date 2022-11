Graham Potter, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di Carabao Cup contro il Manchester City: "Non ci sarà nessun miracolo, gli infortunati stanno progredendo bene. Jorginho ha un leggero problema al piede ed è in dubbio per domani, Kepa non sarà disponibile, mentre su Reece James non c'è niente di significativo da segnalare".



KEPA - "Vedremo se sarà al Mondiale. Deve vedere giorno per giorno, ha uno strappo nella fascia plantare. Al momento non sono così positive le sue sensazioni. Anche per James non vogliamo affrettare i tempi".