Il Manchester City corre ai ripari. Al termine della stagione Guardiola perderà a parametro zero quasi sicuramente Ilkay Gundogan, nel mirino del Barcellona. Secondo quanto riporta 90Min, i Citizens ripiegheranno sul centrocampista del Chelsea Mateo Kovacic ma i Blues sono pronti a chiedere almeno 40 milioni di euro per il croato ex Inter e Real Madrid.