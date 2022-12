120 milioni. Chi li mette sul piatto porterà a casa. Il centrocampista classe 2001 del Benfica sarà uno dei protagonisti del mercato di gennaio: il Benfica l'ha preso in estate per 12 milioni dal River Plate e dopo aver vinto il Mondiale e il premio come miglior giovane del torneo il prezzo è lievitato.- Rui Costa ha detto di voler tenere Enzo Fernandez fino a fine stagione, ma il Chelsea ha già avviato i primi contatti per provare a prenderlo subito. L'argentino piace anche a Liverpool, Manchester e Real Madrid, al momento però non sono arrivate offerte di nessun tipo.per avere la possibilità di dilazionare il pagamento in più rate; chi invece dovesse decidere di esercitare la clausola dovrà pagare subito l'intera cifra stabilita.- Oggi, a queste cifre, Enzo è irraggiungibile per i club italiani; ma, e ci avevano pensato come alternativa a Renato Sanches. Poi la dirigenza ha insistito con il portoghese prima di virare su Vranckx e De Ketelaere quando ha visto che l'affare Sanches non si sbloccava. E Fernandez è volato al Benfica che ora si sfrega le mani pensando a una super plusvalenza. La clausola è di 120 milioni, ma il Chelsea sta pensando a un'offerta superiore.