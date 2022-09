Non aveva cominciato con il piede giusto, Cesare Casadei con la maglia del Chelsea: cartellino rosso alla prima in blue. Ma oggi il talento ex Inter si è rifatto con il gol che ha fissato il punteggio sullo 0-2 finale in Everton-Chelsea Under 23, raddoppiando la rete di Burstow. Il Chelsea sale così a 7 punti dopo 5 partite, al sesto posto in classifica.