Non è ancora chiuso in casa Chelsea il caso Kepa Arrizabalaga, reo di aver rifiutato il cambio nella finale di coppa di Lega contro il Manchester City. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Tottenham, Maurizio Sarri ha fatto il punto sulla questione: "Ho parlato ovviamente con lui, ha chiesto scusa allo staff tecnico ma non è stato abbastanza. Poi ha chiesto scusa a compagni e club. Ha commesso un grosso errore, ma dobbiamo essere tolleranti: non vogliamo ucciderlo. Non so se giocherà contro il Tottenham, devo ancora decidere: forse sì o forse no, prenderò una decisione per il bene del gruppo, di tutti gli altri giocatori. Ci sono regole e vanno accettate le decisioni della società. Perché volevo mettere Caballero? Non volevo un portiere con i crampi ai rigori, pensavo fosse meglio puntare su un giocatore in perfette condizioni".



Pensiero anche sul futuro e sulle voci che vogliono questo match come decisivo per il futuro di Sarri: "Non mi sento sotto pressione, dovete chiedere al club: non capisco perché mi facciate queste domande, sapete che non posso rispondere... Faccio questo lavoro da 35 anni, per me la pressione è normale. Voglio vincere tutte le partite, non solo quella di domani. Rapporto con il gruppo minato dall'episodio Kepa? No, per me il caso è chiuso: un giocatore giovane ha commesso un errore, tutto qui".