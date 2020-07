Il Chelsea non è soddisfatto del rendimento del portiere spagnolo Kepa e, secondo il Mirror, è intenzionato ad offrirlo all'Atletico Madrid - insieme a un ricco conguaglio - per mettere le mani sullo sloveno Jan Oblak. Buone notizie, indirettamente, per il Milan, visto che anche Gianluigi Donnarumma era sul taccuino del club inglese.