Il Chelsea prepara l’offerta al West Ham per Declan Rice, centrocampista della nazionale inglese. Come scrivono in Inghilterra, i Blues sarebbero pronti a offrire 45 milioni di euro per il 21enne, che toglierebbe spazio a Kanté nella già ricca mediana londinese. Un assist all’Inter che sogna il francese campione del mondo.