Il Chelsea è alla ricerca di un allenatore. Frank Lampard è solo il traghettatore fino alla fine dell'anno, ma l'idea di Todd Boelhy, presidente dei Blues, è quella di trovare un profilo internazionale per tornare ad essere competitivi. Secondo The Guardian, il nome favorito è quello di Pochettino, ma si è aggiunto un altro nella lista. Si tratta di Arne Slot, allenatore del Feyenoord. L'olandese sta vivendo una stagione incredibile, visto che occupa la prima posizione in Eredivisie, attualmente, con un distacco di otto punti dal PSV.