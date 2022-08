Nervi tesi tra Conte e Tuchel. Botta e risposta tra i due allenatori di Tottenham e Chelsea durante il derby disputato oggi a Stamford Bridge. La tensione palpitante per tutto il match è esplosa nel momento del pareggio degli Spurs, siglato da Hojbjerg. Sull’1-1 l’ex Inter e Juve è andato a esultare faccia a faccia con il suo collega tedesco. Si è creato subito un parapiglia con i due allenatori che sono stati divisi dal quarto uomo per evitare che la lite potesse sfociare ulteriormente.



LITE - Ma l’alterco non è finito lì. Quando i Bleus sono ripassati avanti ecco che l’ex allenatore del Psg si è preso la rivincita e ha ricambiato Conte con lo stesso favore. Un episodio che farà discutere e sul quale sicuramente ritorneranno i due protagonisti al termine del match.



ESPULSI - La lite è continuata anche al fischio finale. Conte si è avvicinato a Tuchel e gli ha stretto la mano, il tedesco però ha avuto da ridire e si sono toccati nuovi momenti di tensione. I due si sono scambiati parole grosse e sono stati divisi nuovamente. L'arbitro non ha potuto fare a meno di espellerli entrambi. Potrebbero essere squalificati per un lungo periodo.