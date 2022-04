Lewis Hamilton e Serena Williams sono pronti a investire milioni di sterline nel Chelsea. E' la clamorosa indiscrezione lanciata da Sky News, secondo cui il pilota di Formula Uno e la tennista farebbero parte del gruppo di investitori che sostiene l'offerta di acquisizione dei Blues guidata da Sir Martin Broughton, ex presidente del Liverpool e di British Airways: secondo fonti vicine al gruppo, Hamilton e Williams avrebbero deciso di investire circa 10 milioni di sterline ciascuno per sostenere l'offerta. A rendere curiosa la notizia, il fatto che Hamilton sia in realtà un tifoso dell'Arsenal.