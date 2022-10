Comunque vada a gennaio Ruben Loftus-Cheek lascerà il Chelsea o a titolo definitivo o in prestito. Potter gli sta ridando spazio, ma il suo agente sta continuando ad offrirlo lontano dai Blues e, come riportato dalla stampa inglese sono 3 i club in Serie a che ci stanno pensando. Si tratta di Inter, Milan e Lazio, che già in estate sono state contattate dal suo entourage.