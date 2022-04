Il Chelsea è in viaggio per Madrid, dove domani affronterà il Real Madrid nel ritorno dei quarti di Champions, con l'obiettivo di ribaltare l'1-3 dell'andata. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore dei Blues Thomas Tuchel ha presentato così la gara: "Dopo il risultato dell'andata e considerando lo stadio in cui giocheremo non abbiamo grandi possibilità d rimontare, servirà la nostra partita migliore. La qualificazione è quasi impossibile, ma ci proveremo perché vale la pena. E' importante sognare, poi speriamo di realizzarlo questo sogno".