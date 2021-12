La brutta prestazione di Saul, dopo la vittoria per 2-1 del Chelsea con il Watford, porta a delle riflessioni importanti sul futuro del centrocampista spagnolo. L'allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, ha lasciato una dichiarazione sconsolata sull'ex Atletico Madrid dicendo: "Non so dove andrà dopo questa prestazione", inoltre parla anche della sostituzione alla fine del primo tempo e spiega: "ma era ammonito, quindi avevamo altre opzioni".