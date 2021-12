Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, non perde le speranze per il rinnovo di Cesar Azpilicueta, dichiarando: "Non vedo alcun problema. La situazione tra Azpi, il club e me è molto chiara. È il nostro capitano. Ha tutte le possibilità di rimanere e diventare la leggenda che è già. - chiudendo - "È calmo. È tutto nelle sue mani. Non vedo segnali di cui dovremmo preoccuparci". Il 32 difensore spagnolo è in scadenza di contratto e i media spagnoli lo accostano al Barcellona.