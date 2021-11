Hakim Ziyech potrebbe rimanere al Chelsea, Tuchel nega che l'esterno marocchino ha chiesto la cessione. Durente la conferenza stampa l'allenatore tedesco ha parlato del futuro dell'ex Ajax dicendo:“Al momento qui a Cobham non ci sono pensieri sul suo futuro.Non ci sono pensieri su un potenziale cambiamento, scambio o altro in inverno. Non ne ho parlato con nessuno qui a Cobham. Hakim non era nel mio ufficio per esprimere un desiderio del genere, quindi in questo momento è un membro a pieno titolo della squadra". Con questa dichiarazione sembra che Ziyech rimane al Chelsea almeno fino alla fine della stagione. L'esterno era stato seguito dal Milan come rinforzo sulla fascia destra d'attacco.