Presente tra gli ospiti al Festival dello Sport che si sta svolgendo a Trento in questi giorni, l'allenatore del Chelseaha parlato a tutto tondo, partendo dalla vittoria della Champions: "Non saprei dire come si vince. Dal primo giorno in cui sono arrivato al Chelsea ho avuto la sensazione che potessimo vincerla. Il Covid che ha fatto concentrare solo sul calcio, eravamo tutti uniti e anche grazie a una società fantastica siamo riusciti a raggiungere questo risultato".- ". E' un giocatore intelligentissimo e ha una grande visione del gioco. Ma per me i premi individuali non hanno senso, ci sono giocatori di ogni ruolo e non è possibile fare un confronto reale e oggettivo"."Allenare in Italia? Ho una connessione con il vostro Paese, ricordo sempre le grandi squadre italiane fin da quando ero piccolo, in Germania vivono tanti italiani e io passo spesso le vacanze da voi.- "Dell'Italia di Mancini mi è piaciuto tutto. All'Europeo ho visto tanta qualità e tatticamente era ben messa.di una squadra straordinaria costruita alla perfezione da Mancini".- "Immaginavo di dominare, ma abbiamo fatto. Ci ' mancata un po' di pazienza, anche se alla fine hanno meritato la vittoria".- "L'ho affrontata quando ero al Psg, e analizzandola me ne sono innamorato. E' una squadra bizzarra e folle. Giocavamo in un modo che non pensavamo potessero fare e segnavano anche molti gol,. Queste solo quel tipo di squadra che mi fanno svegliare presto per lavorare".