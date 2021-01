Il Milan piazza il terzo colpo. Dopo Meité e Mandzukic, ecco anche il rinforzo per la difesa. Ufficiale, infatti, l'arrivo didal Chelsea. Dopo aver depositato il contratto in Lega e le visite d'idoneità del pomeriggio, è arrivato l'annuncio del club rossonero."AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva le prestazioni sportive del calciatore Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori dal Chelsea FC. Il difensore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2021.​ Vestirà la maglia numero 23".​Dopo un riepilogo della carriera, il sito dei Blues spiega invece: "Le sue opportunità sono diventate più limitate in questa stagione, ora trascorrerà il resto della stagione in Italia in prestito con la squadra attualmente in vetta alla Serie A sotto la guida di Stefano Pioli".Tomori sbarca in Italia in prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto sui 25 milioni di euro.