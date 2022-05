Il Chelsea di Thomas Tuchel, con l'ufficialità del passaggio di proprietà a Todd Boehly, può iniziare a pianificare la prossima stagione. Come riportato da il Mirror, i blues avrebbero individuato in Casemiro il rinforzo perfetto per il prossimo anno.



Casemiro, centrocampista classe 1992 in forza al Real Madrid, potrebbe lasciare i blancos a fine stagione, per attriti con la dirigenza del club di Madrid su un possibile aumento. Il contratto del nazionale brasiliano con le Merengues scade nel 2025.