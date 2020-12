Due stelle sul mercato per Declan Rice. Secondo il Mirror, il Chelsea vuole a tutti i costi la promessa del West Ham, che a 21 anni ha già collezionato più di 100 presenze in Premier League: per arrivare a lui i Blues starebbero cercando di vendere o cedere in prestito Kepa Arrizabalaga e Antonio Rudiger, quest'ultimo già nel mirino di Milan, Inter, Roma e Barcellona.