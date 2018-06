Davide Zappacosta, esterno del Chelsea, presente a New York per lo 'Showdown', una partita di beneficenza organizzata dall'ex stella Nba Steve Nash, commenta per Sky Sport le voci sull'interessamento dell'Inter: "Voglio solo fare una grande stagione, indipendentemente da dove giocherò l'obiettivo dare sempre il massimo. L'Inter? Non ne so nulla, sono solo voci. Certo fa sempre piacere quando un club è interessato a te, però io sono un giocatore del Chelsea e adesso penso soltanto al Chelsea".