Hakim Zyiech è stato uno dei colpi più pagati del Chelsea degli ultimi anni, ma l'ex esterno dell'Ajax non è mai riuscito ad incidere a Londra e, per questo, già la scorsa estate è stato vicino all'addio con il Milan che si era fortemente interessato. Una situazione che non è cambiata in vista di gennaio, ma che i Blues, questa volta, stanno favorendo perché hanno per la prima volta aperto all'addio in prestito per fargli trovare spazio e non svalutarlo. Su di lui il Milan rimane soltanto sullo sfondo mentre Barcellona e Borussia Dortmund stanno provando l'affondo.