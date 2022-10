Ademir da Guia. Cesar Maluco. Leivinha. Evair. Edmundo. Rivaldo. Djalminha. Alex.



Just some of the names to have illuminated @Palmeiras teams of yesteryear.



Meet 15-year-old Endrick Felipe Moreira de Sousa.

#FridayFeelingpic.twitter.com/7kZuz9yVy6 — FIFA.com (@FIFAcom) January 21, 2022

Segnatevi questo nome: Endrick. Scrivetelo e mettetelo lì, da una parte. Non troppo lontano, perché il talento sta esplodendo.. Anni? 16, 3 mesi e 4 giorni; è il marcatore più giovane nella storia del club. Mai nessuno come lui. Il ragazzo ha infranto un record che durava da 106 anni e apparteneva a Heitor, miglior cannoniere nella storia del Palmeiras.- Più di 150 gol nelle giovanili, ce n'è uno che ha fatto il giro del mondo:. Diventerà miglior marcatore e miglior giocatore del torneo vinto dal suo Palmeiras. Ma quel gol era talmente bello che la Fifa decise di pubblicarlo sui suoi canali social.- Il primo a credere in lui è stato il padre Douglas che quando Endrick aveva 4 anni già postava i video del figlio su Youtube. "Diventerò un calciatore e aiuterò la mia famiglia" diceva lui., che per prendere il ragazzo trovarono alloggio a tutta la famiglia e un posto da addetto alle pulizie al padre.- Oggi Endrick ha una clausola rescissoria di 60 milioni inserita nel contratto firmato qualche mese fa, da quelle parti è diventato 'il nuovo Neymar' e. Dalla Francia raccontano che il Psg ha già fatto uno scatto presentando una prima offerta per il ragazzo. Riflettori accesi sul nuovo gioiello del calcio brasiliano, Endrick diventerà il nuovo crac.