Chi è Faye, gioiello del Barcellona accostato all'Inter: il gol all'esordio in nazionale e la clausola monstre

Fausto Vassoney

Con l'avvicinarsi della finestra estiva di mercato si cominciano a fare le dovute valutazioni per evitare di arrivare impreparati al gong iniziale. L'Inter, in linea con la filosofia di mercato impostata da Beppe Marotta, è sicuramente tra le squadre che più lavora in programmazione futura e le operazioni Zielinski e Taremi - profili già "prenotati" in vista dell'estate - ne sono l'emblema. Ad aggiungersi al taccuino dei nerazzurri, ecco però un nuovo nome, che fa gola agli addetti ai lavori e attira le attenzioni di diverse big d'Europa. Si tratta di Mikayil Faye, difensore di proprietà del Barcellona.



L'ESORDIO COL SENEGAL - Mikayil Ngor Faye è un difensore centrale di piede sinistro di origini senegalesi. Nato nel 2004 e soprannominato "il mostro" per via della prestanza fisica (186 cm), Faye ha fatto le sue prime esperienze europee in Croazia, con la maglia dell'NK Kustosija. E' proprio lì che il Barcellona è andato a pescarlo nell'estate del 2023, portandolo in Spagna e mettendolo a disposizione della formazione B del club blaugrana. In nazionale, Faye ha fatto il suo esordio pochi giorni fa, il 22 marzo nella sfida vinta per 3-0 da Sadio Mané e compagni contro il Gabon. Un esordio impreziosito da un gol, che Faye ha messo a segno al minuto 44 della sfida amichevole.



CLAUSOLA MONSTRE - Faye è considerato uno dei talenti emergenti del calcio africano, tanto che per portarlo a Barcellona sono stati sborsati ben 5 milioni, una cifra importante per un giocatore pressoché sconosciuto. Ma non solo, per assicurarsi il pieno controllo sul futuro del giocatore, il Barcellona ha voluto inserire nel suo contratto - valido fino al 30 giugno 2027 - una clausola da 400 milioni di euro. Una pratica a cui il club blaugrana è piuttosto avvezzo, ma che sicuramente dimostra la grande fiducia riposta in Faye.



CONTENDENTI EUROPEE - Secondo quanto riportato dal Daily Mail, a mettere nel mirino Faye sono - oltre all'Inter - due giganti del calcio d'Europa come il Manchester United (che lo segue da diversi mesi e ha inviato degli scout in occasione della sfida col Gabon) e il Bayer Leverkusen. Ma non solo, perché a gennaio il Barcellona ha già dovuto rifiutare due offerte di Nizza e Lens che si aggiravano attorno ai 13 milioni di euro. L'intenzione dei catalani è quella di difendersi dagli affondi di mercato, ma la situazione non idilliaca a livello economico del club spagnolo potrebbe portare a una possibile apertura in estate, nel caso arrivassero offerte all'altezza dell'alta valutazione che Deco e i suoi collaboratori fanno del ragazzo senegalese. Intanto, il suo nome è già sulla bocca di tutti.