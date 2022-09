La notizia dell'esonero diha scosso il mondo del calcio e acceso la corsa alla sua successione. Il, da questo punto di vista, ha subito avuto le idee chiare:, dal 2019 sulla panchina delcon il quale ha fatto cose egregie al primo anno (chiuso al 9° posto) e si sta ripetendo quest'anno, considerando che i Seagulls sono ora quarti a -2 dall'Arsenal capolista.- Un personaggio eclettico che, a differenza di diversi colleghi, non ha lasciato il segno da calciatore.: i fischi dei propri tifosi alle prime esperienze con i grandi hanno ferito e segnato Potter, che da lì ha iniziato a cambiare la propria visione del pallone. Fe con una carriera tutt'altro che scintillante, l'apice le 8 presenze in Premier con il Southampton. "Dopo aver mollato il calcio a 30 anni, ho deciso di attivarmi per pensare a cosa avrei fatto per il resto della mia vita", raccontò Graham,. La borsa di studio ottenuta dalla PFA (Professional Footballers' Association) è stata il primo gradino che ha portato fino alla laurea in scienze sociali, seguita poi da un master in leadership ed intelligenza emozionale. Studi accompagnati da quelli calcistici per diventare allenatore, che lo hanno portato ad essere- Merito anche di una gavetta lunga in termini di tempo, corta se si guarda al numero di club. Dopo le prime esperienze universitarie come 'football development manager' (University of Hull), assunse il ruolo di direttore tecnico dellaal Mondiale del 2007, al termine del quale rassegnò le dimissioni per diventare assistente allenatore nelle squadre universitarie inglesi, esperienza che lo spinse verso il master. Fu il punto di svolta per la ricerca di un lavoro più grande da allenatore e la scelta non ricadde sull'Inghilterra, ma sulla Svezia dove prese le redini dell', che all'epoca militava in quarta divisione. Una mossa quanto mai azzeccata, perché: lì il cammino si interruppe ai sedicesimi contro l'Arsenal, nonostante la prestigiosa vittoria nel ritorno all'Emirates Stadium. Imprese che convinsero il calcio britannico a riportarlo a casa, in particolare loper strappare all'Ostersunds Potter e il suo braccio destro(con lui dal 2013). Non una stagione esaltante, chiusa al decimo posto, ma sufficiente per convincere il Brighton a scommettere su di lui e a mettere anche una. La consapevolezza che le big avrebbero presto bussato alla porta e così è stato: Potter è pronto al grande salto, il Chelsea chiama.