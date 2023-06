Un nome nuovo per Pioli,Ma anche di Bologna, Napoli, Ajax, Fiorentina e un paio di club inglesi., un talento esploso quest'anno con la maglia dell'Az Alkmaar, con il quale ha collezionato un quarto posto in Eredivisie e una semifinale di Conference League, persa contro il West Ham. Centrocampista classe 1998, con la maglia delle Kaaskoppen, le 'teste di formaggio',. La sua annata è stata positiva, per prestazioni e numeri, 8 gol e 11 assist, che l'hanno aiutato a vincere il premio di miglior giocatore dell'anno dell'Az e a conquistare la prima convocazione con l'Olanda (Koeman ha poi scelto di non inserirlo nel gruppo dei 23 per la Nations League).Paragonato a, pilastro dell'Atalanta passato dall'AZ Stadion,Uscita fuori col tempo, dopo gli anni tra Twente, CSV'28 e PEC Zwolle, la squadra della sua città, e il prestito all'RKC Waalwijk. Merito della voglia di emergere, del duro lavoro e dei consigli di papà Martin, ex attaccante tra l'altro di Zwolle e Haka, cheex Ajax del quale è tifoso. Un riferimento, un modello, un porto sicuro. Che sente anche 4 o 5 volte al giorno, che l'ha aiutato a svoltare.trequartista classe 2000 che ha chiuso l'ultima stagione in prestito dal Pec Zwolle all'Utrecht, a calciare maggiormente in porta aveva messo in piedi una ricca scommessa:. Una scommessa ritirata dopo quattro partite.Reijnders ha il contratto in scadenza nel 2027, prolungato lo scorso gennaio, ad Alkmaar sta bene, ma se dovesse arrivare la chiamata di una big la prenderebbe in considerazione.. Al momento il prezzo è vicino ai 10 milioni di euro, poco meno di quanto pagato lo scorso anno dall'Atalanta all'Az per Koopmeiners, ovvero 14 milioni di euro . L'ingaggio, abbondantemente sotto il milione non sarebbe un problema. Ora per Reijnders è tempo di vacanze con la moglie Marina e con la famiglia, nella quale sta crescendo un altro talento, che con il calcio non c'entra nulla. La sorella Syane è infatti una talentuosa ballerina hip-hop.