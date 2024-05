Chi gioca al posto di Yildiz nella Juventus

Alla vigilia della big match di domani sera contro la Roma, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha annunciato il forfait di Yildiz per la trasferta dell'Olimpico. Il tecnico bianconero lo ha detto in conferenza stampa, spiegando che l'attaccante turco non partirà proprio per la partita in programma nella capitale alle ore 20.45: "Domani mancheranno Alex Sandro, che non ha recuperato da un fastidio, e". Oltre a lui, quindi, out anche il brasiliano.- L'allenatore deve sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione che sfiderà la squadra di De Rossi, l'unico ballottaggio è tra Weah e McKennie per decidere chi giocherà a centrocampo: al momento, l'americano è in vantaggio sull'ex Schalke., che rientrerà dal primo minuto dopo essere entrato nell'ultima mezz'ora contro il Milan al posto di Kostic.

- Ultime giornate di campionato per la Juventus, che dopo la trasferta di Roma ospiterà la Salernitana domenica 12 maggio alle ore 18; il penultimo turno si giocherà a Bologna il 18 maggio e il campionato dei bianconeri terminerà il 25 maggio in casa contro il Monza.in programma mercoledì 15 maggio alle 21.