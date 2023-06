ma veramente bravi,. Bravissimi quelli che, loro malgrado, se li ritrovano in casa senza averli neppure acquistati e, con autentici colpi di genio, se ne liberano, guadagnandoci anche qualche soldo, oltre che risparmiando sugli ingaggi. Insomma,Il punto è che gli altri dirigenti, quellli che comprano, non sono esattamente degli sprovveduti. E quindi,. Ecco perché si ricorre spesso alla risoluzione del contratto.un po’ ci rimette il calciatore, un po’ la società, nessuno è troppo contento, ma almeno sono stati evitati guai peggiori.perché a comprare, sia detto senza offesa, sono bravi tutti. Soprattutto avendo in tasca i soldi degli altri. Poi, per carità, ci sono anche quelli che sbagliano a comprare (De Ketelaere, Origi, Arthur, Zakaria, McKennie, Correa solo per citare i casi più costosi e più clamorosi), di cui i tifosi quasi sempre si dimenticano.In questi ultimi anni in generale e, in quest’ultimo nel particolare,quindi siamo alla sussistenza pura e semplice. Ma un conto è vendere Tonali a 80 milioni, un altro è incassarne venticinque, giusto per non fare una minusvalenza, da De Ketelaere. Un calciatore impantanatosi a metà del guado. Non si sa cos’è e nessuno può dire cosa diventa.